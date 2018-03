Tweede editie Altena Rond op 6 oktober

WERKENDAM • Er komt een tweede editie van Altena Rond, en wel op zaterdag 6 oktober.

Op 14 oktober vorige jaar werd voor het eerste Altena Rond gehouden: een eensgezinde actie tegen borstkanker. Deze dag is door deelnemers ieder op zijn of haar eigen manier beleefd. Er waren mensen die liepen voor familie of vrienden of zelf in gevecht waren met deze ziekte. Hoe dan ook, iedereen had het doel om borstkanker een gevoelige tik uit te delen. De deelnemers hebben, samen met de sponsors, een bedrag van 74.358 euro bij elkaar gebracht.

Inmiddels is de Altena Rond commissie weer bij elkaar geweest en heeft besloten om een vervolg te geven aan de eerste editie van Altena Rond. Deze tweede keer wordt gehouden zaterdag 6 oktober. Inschrijven kan nu al via www.altenarond.nl.

Wijzigingen

Deze tweede editie zijn er een aantal zaken veranderd:

• De route van vorig jaar was bijna 17 kilometer, de nieuwe route is ruim 18 kilometer

• Er wordt een alternatieve route uitgezet die tussen 10 en 12 kilometer zal zijn. Start van de korte route is anderhalf uur na de start van de 'grote' route

• Het inschrijfgeld wordt 15 euro per persoon inclusief twee consumptiebonnen voor koffie, thee of fris op Fort Altena. Tevens worden hiervan consumpties voor onderweg betaald

• Inschrijven kan tot en met 22 september. Er worden maximaal 600 deelnemers toegelaten

• Doel is om het bedrag van vorig jaar te evenaren. Pink Ribbon zal de deelnemers suggesties aanleveren om zich te laten sponsoren.

Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met de commissie Altena Rond via altenarond@hotmail.com.