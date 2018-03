Altena Lokaal geschokt over buitenterrein MFA Vlechtwerk

WERKENDAM • Tot verbazing van Altena Lokaal bleek het terrein van MFA Vlechtwerk bij de ingebruikname maandagmorgen verre van op orde. "We maken ons dan ook grote zorgen om de veiligheid van de kinderen", zo laat Sandra Paans namens de fractie weten.

"De kleuters van 't Kompas spelen buiten zonder hekwerk, waardoor ze zo de drukbezette weg op kunnen lopen. Onverantwoord in onze optiek. We willen niet wachten tot er wat misgaat en vragen u per omgaande adequate maatregelen te treffen om de veiligheid van deze kinderen te waarborgen", schrijft Altena Lokaal in een brief die zij maandag met hoge urgentie aan het Werkendamse college stuurde.

"De Kinderopvang van Trema heeft niet eens de mogelijkheid om met de kinderen naar buiten te gaan omdat er enkel nog maar rijplaten liggen om naar de ingang te lopen. Onacceptabel als we bedenken dat deze werkzaamheden vorig jaar zomer al klaar dienden te zijn."

Artikel 35 vragen

Gelet op deze waarnemingen heeft Altena Lokaal de volgende artikel 35 vragen voor het college: wat is de reden dat ondanks de ruime tijd die de aannemer had om het buitenterrein in orde te maken dit nog niet in orde is, dan wel niet voldoet aan de veiligheidseisen? Op welke termijn verwacht u dat de werkzaamheden aan het buitenterrein afgerond zijn en dan met name het plaatsen van de hekwerken en het buitenspeelterrein bij Kinderopvang Trema? Hoe wordt in de tussentijd de veiligheid van de kinderen gewaarborgd?