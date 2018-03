Kerkdiensten Land van Heusden & Altena

HEUSDEN EN ALTENA • Normaal gesproken staan de kerkdiensten in de papieren editie van Het Kontakt.

Dit keer staan ze ook online, omdat ze vanwege de extra diensten op Biddag, woensdag 14 maart, niet allemaal op de pagina Vrije Tijd pasten.

AALBURG - Evang. Yeshua Gem. (d'Alburcht, Perzikstr. 14a) 11.00 uur dienst. Geref. Gem. 19.30 uur ds. G.J.N. Moens (donderdag 8 maart). 09.30 en 18.00 uur leesdienst. 09.30 en 15.00 en 19.30 uur stud. H.E.P. Fortuyn (woensdag 14 maart). Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.C. Batenburg, 18.30 uur ds. P. Vroegindeweij. 14.00 en 19.30 uur ds. A.J. Mouw (woensdag 14 maart). Vrije Oud Geref. Gem. 09.30 en 15.00 uur dhr. D.J. van Keulen.

ALMKERK - Altenahove 11.00 uur ds. G. Zomer. Christelijke gemeente Focus op God, in 't Verlaat 10.00 uur samenkomst. Geref. Kerk 09.30 uur ds. E. van Bolhuis-Szabo, 18.30 uur ds. G.J Wolters, gez.dienst in GK. 19.30 uur ds. B. Ridder (Biddag woensdag 14 maart). Geref. Kerk Vrijgem. 09.30 en 16.30 uur ds. L.W. de Graaff. 19.30 uur ds. C. van den Berg (Biddag woensdag 14 maart). Herv. Gem. 09.30 uur ds. K.E. Schonewille, 18.00 uur ds. G.J. Wolters, gez.dienst GK. 19.30 uur ds. G.J. Wolters (Biddag woensdag 14 maart).

ANDEL - Geref. Kerk 09.30 uur ds. F. de Jong, 18.30 uur dhr. Pierik. 19.30 uur ds. F. de Jong (Biddag woensdag 14 maart). Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.C. Kortleve, 18.00 uur ds. J. Duijster. 14.00 uur dhr. P. Riemens, 19.30 uur G.H. Frederikze (woensdag 14 maart). Vrije Evang. Gem. De Koningshof 10.00 uur Leo van den Heuvel. 19.30 uur Johan Schep (Biddag woensdag 14 maart).

BABYLONIENBROEK - Herv. Gem. 09.30 uur ds. E.E Bouter, voorber. H.A., 18.30 uur ds. J.W. v.d. Bosch. 19.30 uur ds. J. Riemersma (Biddag woensdag 14 maart).

DUSSEN - Geref. Kerk "De Hoeksteen" Dussen-Meeuwen 09.30 uur mw. G. Bijl-Bor. 19.30 uur ds. H.P. de Goede (Biddag woensdag 14 maart). Herv. Gem. 09.30 uur ds. B. Jongeneel, 18.30 uur kand. F. Pierik. 19.00 uur kand. A.H. v. Mourik (Biddag woensdag 14 maart).

EETHEN - Herv. Gem. Eethen/Drongelen 09.30 uur ds. P. Vroegindeweij. 19.00 uur ds. M. Vastenhout (woensdag 14 maart).

GENDEREN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. R.A. Houtman, 18.30 uur ds. J. Tiggelman. 11.00 uur ds. L.W. de Haan, 19.30 uur ds. E.J. v.d. Brink (woensdag 14 maart). Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.A. Prosman, 18.30 uur ds. L.W. de Haan. 11.00 uur Schooldienst GK, 19.30 uur ds. L.W. de Haan (woensdag 14 maart).

HEUSDEN - Herv. Gem. 10.00 en 17.00 uur ds. F.W. Verbaas. 19.30 uur ds. F.W. Verbaas (Biddag woensdag 14 maart).

NIEUWENDIJK - Geref. Kerk 10.00 uur ds. J.F. van Dijken. 19.30 uur ds. R.A. Wouda (Biddag woensdag 14 maart). Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Boom, 18.30 uur ds. N.M. van Ommeren. 19.30 uur ds. N.M. van Ommeren (Biddag woensdag 14 maart).

RIJSWIJK - Christengem. 10.00 uur C. van Dijk. Geref. Kerk 09.30 uur ds. E. Quaak-Kloet. 19.30 uur ds. H.J.K. Gierkink-v. Geerestein (Biddag woensdag 14 maart). Herv. Gem. 09.30 uur kand. L.L. v.d. Dool, 18.00 uur ds. S. Jumelet. 19.30 uur ds. J.M. v. Wijk (Biddag woensdag 14 maart).

SLEEUWIJK - Geref. Kerk Sleeuwijk-Woudrichem 10.00 uur mw. ds. C. Flier. 19.30 uur mw. ds. M.F. Meeder-van Hof (Biddag woensdag 14 maart). Herv. Gem. 10.00 uur ds. F. Leever. Herv. Gem. Ichthus 10.00 uur ds. J. Riemersma, 16.00 uur ds. A.B. v. Campen. 19.30 uur ds. G. Mulder (Biddag woensdag 14 maart). Messiaanse huisgem. Beth-Shalom 10.00 uur samenkomst (zaterdag 10 maart). Ned. Geref. Kerk Sleeuwijk (v.h. NGK Almkerk-Werkendam) 10.00 uur Roel Koelewijn. R.K. Kerk 09.30 uur geen dienst, zie Woudrichem. Vrije Evang. Gem. De Burcht 10.00 uur Henk Meerloo.

UITWIJK-WAARDHUIZEN - Geref. Kerk Vrijgem. 09.30 uur ds. W. Scherff, H.A., 18.30 uur ds. A.O. Reitsema, H.A.. Prot. Gem. Uitwijk-Waardhuizen 09.30 uur ds. G.C. Lock, 18.30 uur dhr. G. de Boo. 19.30 uur ds. G.C. Lock (Biddag woensdag 14 maart).

VEEN - Geref. Gem. 09.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker. 14.30 en 19.30 uur ds. E. Bakker (woensdag 14 maart). Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. L. Treur, bed. H.A., 18.30 uur ds. L. Treur, dankz. H.A.. 14.30 uur ds. L. Groenenberg, 19.30 uur ds. L. Treur (woensdag 14 maart). Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. Brouwer, bed. H.A., 18.00 uur ds. J. Brouwer. 14.30 en 19.30 uur ds. J. Brouwer (woensdag 14 maart).

WERKENDAM - Chr. Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. D. Bos. 14.30 en 19.30 uur ds. D. Bos (woensdag 14 maart). Evang. Gem. de Graankorrel 10.00 uur Corné Burger. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. R.R. Maathuis. 19.30 uur ds. R.R. Maathuis (Biddag woensdag 14 maart). Herst. Herv. Gem. 09.30 uur kand. G.M. Bosker, 16.00 uur ds. K. ten Klooster. 14.30 uur ds. L. Treur, 19.30 uur kand. D.H.J. Folkers (woensdag 14 maart). Herv. Gem. wijk 1 10.00 uur ds. J. de Goei(BBK), 17.00 uur past. med. H. Dekker(DK). 19.30 uur ds. G.E. v.d. Hout(DK) (Biddag woensdag 14 maart). Herv. Gem. wijk 2 10.00 uur prop. dr. A.A. Teeuw(DK), 18.00 uur ds. P.D. Teeuw(BBK). 19.30 uur ds. A.A.W. Boon(BBK) (Biddag woensdag 14 maart). Vrije Gereformeerde Gemeente in Nederland 10.00 en 18.00 uur ds. B.G. Ippel. 10.00 en 18.00 uur ds. B.G. Ippel (woensdag 14 maart).

WIJK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. W.M. Mulder, bed. H.A., 18.30 uur ds. W.M. Mulder, dankz. H.A.. 14.30 en 19.30 uur ds. W.M. Mulder (woensdag 14 maart). Herv. Gem. 09.30 uur ds. M.A. Kuijt, 18.30 uur ds. A.J. v.d. Herik.

WOUDRICHEM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K.W. de Jong, 18.00 uur ds. G. Lock. 19.30 uur ds. R. Verkaik (woensdag 14 maart). R.K. Kerk 09.30 uur Woord- en communieviering, Kees Waas, p.w..