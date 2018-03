Feest bij Vos Autobedrijven

VEEN/ZALTBOMMEL • Volvo-dealer Vos Autobedrijven houdt 8, 9 en 10 maart open huis in de vestiging aan het Van Voordenpark in Zaltbommel. Iedereen kan kennismaken met de nieuwe Volvo XC40 en de onlangs verbouwde showroom komen bewonderen.

"Het pand is achttien jaar oud en ziet er weer uit als nieuw, daar zijn we enorm trots op", vertelt Hans Vos, één van de zonen van de oprichter die zeventig jaar geleden het bedrijf oprichtte in Veen. Sinds vijftig jaar is Vos Volvo-dealer. Naast de locatie in Veen zijn er inmiddels vier vestigingen.

