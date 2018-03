SLEEUWIJK • Burgemeester Yves de Boer heeft zaterdag in de Nieuwe Es in Sleeuwijk de opening verricht van de 'Goede doelen winkel' van stichting GAiN.

De voorzitter van GAiN sprak een woordje, er waren veel vrijwilligers aanwezig en ook was er live muziek.

GAiN helpt mensen in acute of langdurige nood door hen te voorzien van de eerste levensbehoeften en, samen met partners, hen de mogelijkheid te geven een toekomst op te bouwen. Zo zijn afgelopen jaar onder andere gedoneerde ziekenhuisbedden, couveuses, wasmiddelen, toiletbenodigdheden, voeding, schoolmeubels, matrassen, dekens, tenten, bouwmateriaal, keukengerei en kleding vervoerd. Hiermee werden projecten in diverse landen ondersteund zoals: een ziekenhuisje voor de allerarmsten in de Oekraïne, ontwikkelingshulp aan Roma, hulp in diverse vluchtelingenkampen, en hulp aan rampgebieden.

Er komt veel mooie kleding binnen die niet direct geschikt is voor de hulpprojecten. Om extra fondsen te genereren verkoopt GAiN deze in de Sleeuwijkse winkel 'Mooi met GAiN'. Het betreft hier ongeveer één procent van het totaal aan kleding/ goederen dat binnenkomt. Met de opbrengst van de winkel hopen de vrijwilligers een groot aantal transporten te kunnen waarborgen.

De winkel is van dinsdag tot en met zaterdag open en is gevestigd aan de Nieuwe Es 73. Meer informatie: www.mooimetgain.nl.