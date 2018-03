Event over jongeren en politiek in gemeente Heusden

HEUSDEN • De gemeente Heusden houdt woensdag 7 maart een event over jongeren en politiek. De deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart willen allemaal proberen jongeren veel meer bij de politiek te betrekken.

De negen deelnemende partijen gaan met elkaar in discussie over stellingen als: jongeren geven niks om politiek, de politiek doet genoeg om jongeren erbij te betrekken en bij het maken van beleid wordt te weinig gedacht aan de belangen van jongeren. Dit verkiezingsevent wordt gehouden door de partijen zelf en wordt begeleid door Marco Driesprong, onder andere bekend als presentator van de HTR.

Belangstellenden zijn vanaf 19:15 uur welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis in Vlijmen. De avond begint om 19:30 uur. Iedereen is welkom, ook jongeren die nog geen 18 zijn en nog niet mogen stemmen. Aanmelden is niet nodig.