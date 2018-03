Altena regatta: 'We gaan van wal'

ALTENA • Elfstedentocht Friesland; Bloemencorso Zundert; Altena Regatta! Wachten op ijs of bloemen? Overal in Altena is water en sloeproeien kan het jaar rond. De Altena Regatta beoogt verbinding tussen de 21 gemeentekernen. De sport gaat om samen zijn, gezondheid en natuurbeleving.

Woudrichem is erbij! Sleeuwijk wil mee! Aalburg haakt aan! Gaan Hank, Genderen, Almkerk, Babyloniënbroek, Andel en u ook deel uitmaken van deze happening? Samen bouwen, organiseren, trainen en strijden op het water in Altena. Dit plan krijgt ondersteuning van de drie gemeenten, provincie en sponsoren.

In het buitenland heeft dit project zich al bewezen en Stichting Altena Regatta bespreekt graag de kansen van dit voor Nederland unieke evenement. Inwoners, ondernemers en verenigingen worden uitgenodigd voor een presentatie van de Altena Regatta op 8 maart om 20:00 uur in multifunctioneel centrum De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem.