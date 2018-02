Meepraten over lokale democratie in Altena

ALTENA • In samenwerking met de provincie gaan de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in beeld brengen op welke manier de nieuwe gemeente Altena invulling zou kunnen gaan geven aan het begrip lokale democratie.

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) is gevraagd voor hen het project 'Lokale democratie en overheidsparticipatie ten behoeve van de nieuw te vormen gemeente Altena', uit te voeren. De VKKNB heeft hiervoor Stef de Vreede ingehuurd om dit project verder uit te werken.

De bedoeling van het project is om in kaart te brengen hoe de samenwerking tussen de gemeentes en de inwoners nu officieel geregeld is en hoe dit in de dagelijkse praktijk werkt. Daarnaast wil men een zo compleet mogelijk beeld krijgen van recente, huidige en toekomstige vormen van samenwerking.

Veranderingen

Stef de Vreede gaat zich niet richten op het wijzigen of aanpassen van de organisatie, maar voornamelijk kijken naar veranderingen in houding en gedrag bij de samenwerking tussen gemeenten en de samenleving. Vragen die daarbij spelen zijn onder andere welke veranderingen er waarom nodig zijn en hoe dat voor elkaar te krijgen is.

Op basis van de verhalen die daarbij horen, zullen een drietal projecten/ initiatieven geselecteerd worden om vanaf 1 april mee te gaan experimenteren. Duidelijk moet daarbij worden welke aanpak kan slagen, welke factoren en voorwaarden daar in meespelen, welke randvoorwaarden van belang zijn en wat van het uiteindelijke resultaat verwacht mag worden.

Bijeenkomsten

De onderzoeker wil graag voor dit project met de samenleving in gesprek gaan. Daarom nodigt hij iedereen uit die een bijdrage wil leveren aan het vorm geven van de lokale democratie om aanwezig te zijn op één van de door hem georganiseerde bijeenkomsten. Wie niet aanwezig kan zijn maar wel graag met hem in gesprek gaat, kan dat laten weten via stefdevreede@gmail.com.

De bijeenkomsten worden gehouden op woensdag 7 maart in de Bolderik in Sleeuwijk en op donderdag 8 maart in De Dussenaar in Dussen. beide avonden starten om 20:00 uur.