Sleeuwijkse jeugd niet langer 'dakloos'

SLEEUWIJK • Bijna drie jaar geleden werd de Sleeuwijkse jeugd 'dakloos' na sloop van 't Honk en de eerdere sluiting van café 'Hier Neffûh'. Maar er gloort hoop, de Werkendamse raad besloot tijdens de laatste raadsvergadering om een nieuw jeugdhonk te plaatsen bij de ijsbaan.

Tijdens de zoektocht naar een nieuwe plek voor de Sleeuwijkse jeugd werd zo'n beetje elke plek in het dorp bekeken. Overal stuitte de komst van de jongeren op bezwaren, uit vrees voor overlast. Na de zomer werd een tijdelijk oplossing gevonden aan 't Zand, daar mocht de jeugd een deel van de voormalige Babydump inrichten tot 'the Base'. Tot per 1 januari 2018 de eigenaar een nieuwe huurder vond en de jeugd weer 'dakloos' was.

Één van de trouwe bezoekers van 'the Base' is Sterre Kant (16), ze is blij met het besluit. "We zijn blij dat we nu een vaste plek krijgen bij de ijsbaan. Als er ijs ligt kunnen we de vereniging helpen, de rest van het jaar is de plek dan van ons. We zien elkaar nu in de oude Morgenster twee avonden per week, maandag en woensdag, om lekker te chillen of te poolen."

Ook Elly Verreijt die zich eerder inzette voor de komst van een jeugdhonk in Sleeuwijk is content met het besluit. "Heel erg leuk, de Sleeuwijkse jeugd is hier echt blij mee."

Noodlokaal

Na het vertrek van de jongeren uit de Babydump werd tijdelijk een noodlokaal bij de Morgenster aan de jeugd beschikbaar gesteld. Dat lokaal wordt straks verhuisd naar de ijsbaan, de planning is dat dat in augustus of september gaat gebeuren. In het lokaal is al een keuken en toiletunit. Voor ijsclub Hermine ook een verbetering, in haar huidige gebouw is geen toilet. Wel moet in het pand nog een aparte ruimte komen voor de ijsmachines van de vereniging.

De kosten voor de nieuwe jeugdvoorziening zijn 120.000 euro. Dat is 30.000 euro lager dan in het eerste voorstel dat de Werkendamse raad drie weken geleden besprak met de Sleeuwijkse jeugd tijdens haar bezoek aan de nieuwe brede school de Esdoorn in Sleeuwijk.

Doelgroep

Raadslid Corine Verweij, Progressief Altena, liet tijdens de raadsvergadering weten blij te zijn dat Sleeuwijk eindelijk weer een jeugdhonk krijgt. Ze kreeg bijval van alle fracties. Wel vroeg ze zich af hoe de juiste doelgroep bereikt kan worden. 'The Base' wordt nu nog voornamelijk bezocht door jongeren van 16 tot 20 jaar, terwijl het nieuwe onderkomen voor de doelgroep 12 tot 18 jaar is.

Een vraag die ook leefde bij de raadsleden Hennie Schermers, ChristenUnie, en SGP'er Peter Noordergraaf. "Maar we moeten de leeftijd niet te strikt hanteren, of ze nu 17, 18 of 19 zijn. Als ze zich maar aan de huisregels houden, dus geen alcohol en geen drugs," zo liet Schermers weten.

Huisregels

Ook Sterre Kant kan zich vinden in de huisregels. "Geen drank en drugs is fijn, we hebben gewoon duidelijke regels en als je je er niet aan houdt, wordt je eruit gezet, dat is ook beter voor de sfeer."

Met haar 16 jaar is Sterre één van de jongere bezoekers aan 'the Base', dat door zo'n 25 jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar wordt bezocht. Ook zij wil graag de jongere doelgroep ontmoeten in 'the Base'. "Misschien moeten we dan nog wat andere activiteiten gaan organiseren en vaker open, daar hebben we het met de jongerenwerkers van Trema al over gehad."

Zelf was Sterre op Valentijnsdag betrokken bij het uitdelen van rozen aan de Sleeuwijkse ouderen in de Klimroos.

Wethouder John Bakker wil de jongeren vanaf 12 jaar ook proberen te bereiken via het LEV project en door meer reclame te maken op de scholen.

Hannie Visser-Kieboom