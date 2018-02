Burgerinitiatief Altena wil 'burgercollege'

ALTENA • De initiatiefnemers van Burgerinitiatief Altena hebben hun koers gewijzigd. In plaats van een verdubbeling van het aantal raadszetels van 31 tot 62, spreekt ze nu haar voorkeur uit voor een burgercollege als een soort medezeggenschapsraad van de nieuwe gemeenteraad.

Burgerinitiatief Altena is ontstaan uit een samenwerking van vier visiegroepen, zo'n vijftig inwoners maken zich samen sterk voor meervoudige democratie, een combinatie van representatieve en participatieve democratie. Als de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem fuseren slinkt het aantal raadsleden van 51 naar 31; het burgerinitiatief vreest daarmee voor uitholling van de democratie.

Hylke Vinkeles Melchers lichtte de plannen van het Burgerinitiatief toe tijdens de laatste fusieraad. Enkele van de initiatiefnemers spraken in Den Haag met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over hun plannen om zo te experimenteren met de lokale democratie.

Het burgercollege zou net als de gemeenteraad op 21 november gekozen moeten worden. Het Burgerinitiatief wil speciaal daarvoor een kiesvereniging oprichten om het stemmen op kandidaten voor het burgercollege mogelijk te maken.

Experimenteerfase

"Gezien het vernieuwende aspect zal in de experimenteerfase het politieke college kaderstellend, beslissend en coördinerend blijven en het burgercollege initiërend, adviserend en consulterend zijn", zo legde in de fusieraad Vinkeles Melchers uit na vragen van raadslid Anne Nieuwenhuizen of het Burgerinitiatief haar plannen had aangepast.

Aanvankelijk wilde ze de gemeenteraad uitbreiden tot 62 raadsleden, maar dat bleek een stap te ver. Verder gaf Vinkeles Melchers aan dat het Burgerinitiatief niets ziet in dorpsraden omdat de leden niet zijn gekozen. SGP raadslid Corné van Gammeren vroeg om nadere uitleg. Daarvoor moet hij nog even geduld hebben, het onderwerp staat de volgende fusieraad opnieuw op de agenda.

Meer info via 06-25020785 of info@burgerinitiatief-altena.nl of kijk op www.burgerinitiatief-altena.nl.

Hannie Visser-Kieboom