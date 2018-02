Finale van Veense stamppottenwedstrijd een week uitgesteld

VEEN • Dennis van Roosmalen, eigenaar van Reddy Keukens en Electro World in Veen, en Het Kontakt gaan op zoek naar de lekkerste stamppot van het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. De finale van deze wedstrijd stond in eerste instantie gepland op vrijdag 2 maart, maar vanwege de voorjaarsvakantie is besloten om de finale te verplaatsen naar vrijdag 9 maart.

Kooktalenten met vooral gevoel voor het maken van de lekkerste stamppotten hebben dus nog de tijd om zich voor de wedstrijd aan te melden.

De Stamppottenwedstrijd bij Reddy Keukens in Veen wordt gehouden samen met Het Kontakt en chef-kok Richard Ansems van Van Lopik Catering. "We zijn op zoek naar jonge talenten, naar oma's met hun oude recepten of naar de dochters die het weer van hun moeder hebben geleerd", zegt Van Roosmalen. "In onze regio's zitten échte stamppottenmakers. Het kan niet anders dan dat hier hele lekkere stampvarianten tussen zitten."

Gouden stamper

De bedoeling is dat deelnemers thuis hun stamppot maken en ter beoordeling in Veen afgeven. Ansems zit in de jury, samen met Francis Kuijk, finalist van Heel Holland Bakt 2016, die tijdens de finale ook een kookdemonstratie zal geven. De beste stamppottenmaker krijgt De Gouden Stamper en wie op het erepodium komt kan rekenen op een leuke prijs.

"Na de bekendmaking van de uitslag zal er een heerlijke proeverij zijn van de gemaakte stamppotten, aangevuld met hapjes van Van Lopik Catering. Ook voor een drankje wordt gezorgd", benadrukt Van Roosmalen. Deelname aan de proeverij kost 4,99 euro en de opbrengt gaat naar Stichting GAiN.

Meer informatie en aanmelden via http://electroworldveen.nl/stamppotwedstrijd.