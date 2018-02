Fracties maken zich zorgen om onderhoud Iris' Vlinderpad

SLEEUWIJK/ OUDENDIJK • "Doe snel wat aan de belabberde onderhoudsstaat Iris' Vlinderpad", dat is de oproep van Progressief Altena en ChristenUnie.

Het Iris' Vlinderpad ligt er anderhalf jaar na de aanleg allerbelabberdst bij. Progressief Altena en de ChristenUnie roepen de gemeente op het fietspad op zo snel mogelijk te herstellen.

"Voor ons komt dit helaas niet als verrassing. Bij de bespreking in 2014 is al voorspeld dat dit zou gebeuren wanneer het college vasthield aan de toepassing van een halfverharding in plaats van volwaardig asfalt", zegt Christian Alderliesten van Progressief Altena.

Snel herstel

Beide partijen vragen de gemeenten om zo snel mogelijk het fietspad te herstellen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van een volwaardige asfaltverharding.

"Wij willen voorkomen dat scholieren door de slechte onderhoudsstaat weer over de Roef moeten gaan fietsen en daar geconfronteerd worden met voorbij razend sluipverkeer dat de files op de A27 probeert te ontlopen. Precies de reden waarom iedereen zo voor de aanleg van het Iris' Vlinderpad gepleit heeft", aldus Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie.

"De vorige wethouder heeft zich persoonlijk garant gesteld voor de kwaliteit van het fietspad dat er zeker zo goed bij zal blijven liggen als de asfaltweg. Wij houden de gemeente aan die afspraak," aldus Alderliesten.