Fusiegemeenten ontwikkelen nieuwe huisstijl voor Altena

ALTENA • De nu nog samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn in februari 2018 van start gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl.

Marianne Sijberden uit Woudrichem en Peter Korsman, geboren en getogen in Werkendam, ontwikkelen samen de nieuwe huisstijl. In de zomer van 2018 wordt de huisstijl van de nieuwe gemeente Altena gelanceerd, waarna in fasen de implementatie plaatsvindt.

Waarom een nieuw logo?

De drie gemeenten gaan in 2019 fuseren tot één: gemeente Altena. In het verleden is een tijdelijk logo ontworpen, dat de samenwerking tussen de drie losse gemeenten benadrukte. Omdat de drie gemeenten vanaf 2019 niet meer samenwerken, maar één gemeente zijn, is een nieuw logo gewenst.

Van belang is dat het nieuwe logo de identiteit van de regio weerspiegelt. Binnenkort start daarom een onderzoek onder verschillende groeperingen en medewerkers van de drie gemeenten. Individuele inwoners die het interessant vinden om mee te doen aan het onderzoek kunnen dit per mail te kennen geven: communicatie@woudrichem.nl.

Circulaire economie

Bij de invoering van de nieuwe huisstijl houden de gemeenten rekening met de voorraad van middelen die op dat moment nog beschikbaar is. "Als er bijvoorbeeld nog heel veel pennen zijn, maken we eerst de pennen met de oude huisstijl op. Pas daarna bestellen we pennen in de nieuwe huisstijl", aldus de Huisstijlwerkgroep.

Het streven is dat er zo min mogelijk voorraad overblijft. Voor materialen die toch overblijven wordt een nieuwe bestemming gezocht.

Altena

De gemeenten Aalburg, Werkendam, en Woudrichem vormen vanaf 1 januari 2019 gemeente Altena. De nieuwe gemeente is zo minder kwetsbaar en kan haar invloed beter aanwenden bij samenwerkingsverbanden, de Provincie of het Rijk. Eind 2018 wordt een waarnemend burgemeester benoemd voor de gemeente Altena die 21 kernen telt.