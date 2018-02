't Kompas bezoekt Werkendams milieustation

WERKENDAM • Leerlingen van de plusgroep 5-6 en plusgroep 7-8 van de Werkendamse basisschool 't Kompas zijn dinsdag op excursie geweest naar het milieustation van Werkendam.

De kinderen uit de plusgroep zijn na de kerstvakantie gestart met een project over duurzaamheid. Bjorn de Koeijer van Universteit Twente leerde de kinderen wat duurzaamheid precies betekent. De kinderen leerden ook over verschillende verpakkingsmaterialen en werden bovendien aan het denken gezet over het ontwerpen van duurzame gebruiksvoorwerpen en verpakkingen.

De weken erna hebben de leerlingen veel kennis opgedaan over dit onderwerp.

Praktijk

CBS 't Kompas vindt het belangrijk dat kennis ook gecombineerd wordt met de praktijk. Daarom zijn de leerlingen naar het milieustation in Werkendam geweest. De leerlingen, leerkrachten en ouders kregen een warm welkom met drinken en wat lekkers.

Ook wethouder Machiel de Gelder en Koen Lemmens van de gemeente Werkendam waren hierbij aanwezig. Het was een zeer geslaagde leerzame en interessante ochtend.