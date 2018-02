OV Aalburg 'Eet Aalburg Rond'

AALBURG • Ondernemersvereniging Aalburg gaat op donderdag 15 maar samen met de leden toeren door Aalburg.

Hierbij worden de leden culinair verrast door vier horecabestemmingen in de gemeente. De ondernemers stappen bij de eerste locatie op de bus en eindigen de avond ook weer op deze locatie. Tijdens de toer presenteert het bestuur het programma en neemt men de vergaderpunten door.

Netwerken

Na afloop is er borreltijd met ruimte voor netwerken onder de leden. Gedurende het evenement vraagt OV Aalburg de leden ook naar hun mening over de toekomst van de vereniging nu de gemeente Aalburg opgaat in gemeente Altena.

Het exacte programma met locaties wordt later deze maand bekend gemaakt. Wie van de leden mee wil, dient zich aan te melden voor 25 februari. Het evenement gaat alleen door bij voldoende belangstelling."