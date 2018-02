Rabobank-kantoor moet nieuw gemeentehuis worden

ALMKERK • De Rabobank in Almkerk moet het nieuwe gemeentehuis worden van de gemeente Altena.

Dinsdagmiddag presenteerde de werkgroep Huisvesting van de drie gemeenten met burgemeester Yves de Boer en de wethouders Wijnand van der Hoeven en Renze Bergsma het plan dat aanstaande maandag 19 februari opiniërend wordt besproken in de fusieraad. Het definitieve besluit van de gemeenteraden wordt 19 maart genomen.

De keuze voor de Rabobank in Almkerk kwam tot stand na een scenariostudie. Daarin wordt de voorkeur uitgesproken voor één centraal ambtenarenkantoor. Voor de studie zijn vervolgens vijf scenario's onderzocht; waaronder nieuwbouw en werken zonder gemeentehuis. De andere scenario's waren het handhaven van de drie gemeentehuizen of handhaving van het gemeentehuis in Werkendam en het huren van een verdieping bij de Rabobank in Almkerk.

Uiteindelijk koos de werkgroep huisvesting voor het bestaande pand van de Rabobank, dat thans grotendeels leeg staat. Het pand aan de Sportlaan in Almkerk werd in 2012 in gebruik genomen door Rabobank Altena en heeft energielabel A. Bij het pand werd een rotonde aangelegd aan de N322, die tevens de ontsluiting vormt voor bioscoop Hollywoud. In de Rabobank worden thans al gezamenlijke collegevergaderingen gehouden.

Wijkontmoetingspunten

Naast huisvesting van de ambtelijke organisatie worden in Werkendam, Woudrichem en Wijk en Aalburg zogenaamde wijkontmoetingspunten ingericht waar circa tien werkplekken komen. Deze zijn voor ambtenaren die veelvuldig contact hebben met bewoners, bijvoorbeeld rond zorgvoorzieningen. De wijkontmoetingspunten komen naar verwachting in de huidige gemeentehuizen, maar ook elders is mogelijk. De nieuwe gemeente krijgt 392 medewerkers en zij gaan flexibel werken volgens het concept 'Het Nieuwe Werken'. Tien procent van de medewerkers zijn straks werkzaam op locatie.

Burgemeester Yves de Boer is content met de keuze voor de Rabobank in Almkerk. "Het pand ligt mooi centraal en is representatief voor de nieuwe gemeente, zonder overdreven luxe. Wel met energielabel A en zo ook voldoende duurzaam."

Het pand wordt aangekocht door de gemeente, Rabobank Altena huurt vervolgens een deel terug voor haar eigen personeel. Het gemeentehuis in Werkendam (getaxeerd op 1.753.750 euro) en in Woudrichem (taxatiewaarde 1.290.000 euro) worden verkocht; Aalburg heeft haar gemeentehuis al verkocht.

In Woudrichem is een deel van het gemeentehuis als De Werf al in gebruik bij maatschappelijke organisaties. De eventuele aankoopprijs van de bank is nog vertrouwelijk.

Voor huisvesting in de Rabobank in Almkerk is nog wel een uitbreiding van het pand nodig. Het pand heeft een oppervlakte van 3500 m2; om alle ambtenaren te huisvesten is 4600 m2 nodig. Het gemeentehuis in Werkendam kan tijdelijk aangehouden worden om voldoende werkplekken in te richten voor alle ambtenaren. Bij een snelle verkoop moet een andere oplossing gevonden worden.

Hannie Visser-Kieboom