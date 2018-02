Zingend en bewegend richting Altena

WIJK EN AALBURG • Alle inwoners van de toekomstige gemeente Altena krijgen een passe-partout, zodat ze alle festiviteiten in de aanloop naar 1 januari kunnen meemaken.

Het woord 'verbinden' valt meerdere malen bij de presentatie van de activiteiten die dit jaar worden georganiseerd aan de vooravond van de nieuwe gemeente Altena. Het mag duidelijk zijn: iedereen wordt uitgenodigd om de officiële samensmelting van Aalburg, Werkendam en Woudrichem mee te beleven.

Drie werkgroepen onder leiding van burgemeester Fons Naterop en wethouders Paula Jorritsma en John Bakker zijn al druk met de uitwerking van het programma.

Bewegen

De Dag van de Beweging in juni is de eerste activiteit. Kartrekkers Altena Road Runners en verschillende wandelverenigingen zullen de 21 kernen van Altena op sportieve wijze aan elkaar verbinden. De dag wordt afgesloten in een feesttent op het 'drielandenpunt' bij de Hill in Babyloniënbroek. Daarbij wordt ook bekend welke gedichten straks een plekje gaan krijgen in alle dorpen. Stichting Poëzie Land van Altena hoopt dat daarvoor per dorp twee dichters opstaan, een onder en een boven de 25 jaar, om de identiteit van hun woonplaats poëtisch vast te leggen. Aanmelden kan tot 1 maart bij de stichting.

Slag om Altena

Nog zo'n 'verbinder' is de Slag om Altena op 14 en 15 juli. Iedereen wordt uitgenodigd in het middeleeuwse kampement in Almkerk om te zien hoe het er in die tijd aan toe ging. De slag zelf zal worden nagespeeld, maar kent een andere afloop dan in 1393. "Door de gezamenlijke kracht van Aalburg, Werkendam en Woudrichem hopen we dat Altena deze keer wel als winnaar uit de bus komt", zegt initiatiefnemer Berry Schmaal.

Het laatste kwartaal van dit jaar zal voornamelijk in het teken staan van muziek. Jeugdfanfare Altena werkt aan een stuk dat de historie van de drie huidige gemeenten muzikaal samenbrengt en dat na de première beschikbaar komt voor alle muziekverenigingen in de gemeente. "Een droom is om het stuk op een ponton in de rivier uit te voeren", zegt wethouder Bakker. Daarvoor ontbreekt het vooralsnog aan middelen, maar hij hoopt daar een sponsor voor te vinden.

Andere highlights zijn het concert van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht op 1 november in De Jager en de uitvoering van de 'Messiah' van G.F. Händel door kamerkoor Collegium Altena op 16 november. Ook ligt er een Altenalied klaar.

Cachet

In april valt het volledige programma bij alle huishoudens in Altena op de mat, vertelt Naterop. "Iedereen wordt met het nodige cachet uitgenodigd. Met een passe-partout kunnen inwoners de festiviteiten bezoeken."

Aalburg, Werkendam en Woudrichem trekken ieder 20.000 euro uit voor de organisatie van de activiteiten.