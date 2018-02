'Ik wil mezelf waar maken'

SLEEUWIJK • Ruim tien jaar geleden werd Caroline Fehring uit Sleeuwijk volledig afgekeurd, maar ze is niet het type om stil te zitten.

"Ik ben al snel gaan uitzoeken wat ik wel kan, en wil, in combinatie met mijn gezondheid en mijn privé leven. Natuurlijk op vrijwillige basis. Als eerste heb ik me toen ingezet voor manege de Merweruiters in Sleeuwijk. Het werd toen duidelijk dat zij naar een andere locatie moesten verhuizen vanwege het nieuwe winkelcentrum in Sleeuwijk. Daar heb ik me toen best intensief mee bezig gehouden, gesprekken met de gemeente gevoerd en dergelijke", vertelt vastberaden Caroline vastberaden.

Dat ze op medische gronden volledige afgekeurd is, weerhoudt haar niet om actief in het leven te staan.

Toekomst

Niet alleen op het gebied van werk, maar ook privé maakt Caroline grote veranderingen door. "Ik ben gescheiden. En vervolgens ben ik goed gaan nadenken: wat wil ik in de toekomst? Wat wil ik ècht en wat kan ik ook? Ik heb altijd op kantoor gewerkt, zowel nationaal als internationaal. Maar daar had ik uiteindelijk tien jaar niets meer mee gedaan, en ook daar gaan de ontwikkelingen gewoon door. Ik was dus wel benieuwd waar ik stond."

"Ik dacht dat ik dat al 'werkende' misschien weer het beste onder de knie zou kunnen krijgen. En zo kwam ik bij de Stichting Single SuperMom terecht. In eerste instantie heb ik me voor hen gericht op het social media gedeelte, beheerde bijvoorbeeld de website en de Facebookpagina. Maar uiteindelijk kwam ik voor hen ook op kantoor in Amsterdam terecht. Vorig jaar heb ik er mede voor gezorgd dat koningin Máxima tijdens een speciale dag langs kwam. Ik heb vrijwel alle voorbereidende gesprekken hiervoor verzorgd."

Het bezoek van Máxima betekent voor Caroline echter ook een omslagpunt. "Ik was inmiddels een groot deel van de week, op vrijwillige basis, in de weer voor de stichting. En toen dacht ik: als ik dit vrijwillig kan, dan kan ik dat ook betaald. Natuurlijk blijf ik chronisch ziek, ik word nooit beter, maar ik wil mezelf wel waar maken, laten zien dat ik wel iets kan."

Keihard 'nee'

Omdat Caroline rondkomt van een uitkering via het UWV besluit ze om bij die instantie haar idee te spuien: dat ze een opleiding wil volgen en terug het arbeidsproces in wil.

"Ik had gedacht dat ze dat alleen maar zouden toejuichen. Maar het tegendeel bleek waar. Ik kreeg een keihard 'nee' te horen. Sterker nog: ze dreigden me te korten op mijn uitkering als ik door zou zetten. Nu vind ik het voor mezelf niet erg om alleen maar boterhammen met pindakaas te eten, maar ik heb ook nog twee kinderen waar ik voor moet zorgen."

Toch laat het idee Caroline niet los en kijkt ze eens rond wat ze zou kunnen gaan doen.

"Toen kwam ik bij een opleiding tot Virtueel Assistent uit. Dat is een assistent die ondernemers helpt die vastlopen op bepaalde punten, waardoor ze op andere punten binnen het bedrijf vast dreigen te lopen. Je kunt dan denken aan dagelijks management: mail, telefoon en dergelijke, maar ook aan communicatie, PR en online marketing. Ook andere taken behoren tot de mogelijkheden."

Miss VA

Omdat dat heel goed aansluit bij de dingen die Caroline heeft gedaan, besluit ze in september om aan de opleiding tot Virtueel Assistent te beginnen aan de Academie voor Virtual Professionals.

"Dat is de enige opleiding in Nederland die voor de opleiding een certificaat mag uitreiken. En als ik het doe, wil ik het volledig goed doen. In december heb ik de studie afgerond." Inmiddels is Caroline als zelfstandig ondernemer aan de slag, met haar bedrijf: Miss VA. Mèt goedkeuring van het UWV.

"Uiteindelijk mocht ik in Breda op gesprek komen en heb ik de situatie uitgelegd. Verteld dat ik zelf mijn opleiding heb geregeld en eigenlijk alle stappen heb ondernomen om terug de arbeidsmarkt op te gaan. Ik heb nu een jaar de tijd gekregen om te kijken hoe het gaat en om te bewijzen dat ik het kan."

De hippische sector is de hoofdbranche van Miss VA, maar Caroline kan voor iedere ondernemer aan de slag. "Ik word enthousiast voor elke opdrachtgever, als ze maar weten wat ze willen bereiken en aanvoelen wat ze nodig hebben. Ik ben breed inzetbaar: beheers Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift. Ik doe alleen geen financiën. Voor een huidige klant richt ik me op de Duitse markt, maar ik kan bijvoorbeeld ook de administratie archiveren."

Eigenwaarde

Niets staat Caroline nu meer in de weg om van Miss VA een succes te maken.

"Ik kan mijn eigen tijd indelen, dat is voor mij wel heel fijn. Als het even wat minder gaat, kan ik op een ander moment aan de slag. Ik verhuur mezelf als het ware in 'pakketvorm', daarvan heb ik er meerdere. Bij pakket A, de kleinste, neemt de ondernemer tien tot twaalf uur in de maand af en ik plan zelf mijn tijd, als ik maar aan die uren kom."

"In principe ga ik een jaar samen met een ondernemer op pad. Ik maak eerst kennis op het bedrijf, ga met de ondernemer na wat de vraag is, waar behoeften en wensen liggen. Daarna hebben we wekelijks contact. Na twee maanden evalueren we hoe het gaat, of er hier en daar een aanpassing nodig is en of we het jaar met elkaar vol gaan maken, of dat we stoppen na de proefperiode van drie maanden."

Weer werken en geld verdienen heeft het leven van Caroline een enorme 'boost' gegeven. "Doordat ik een bepaald ritme op kan bouwen, gaat het gezondheidstechnisch ook een heel stuk beter met me. Het heeft mijn eigenwaarde opgekrikt en ik heb het gevoel dat ik weer meetel."

Meer informatie is te vinden op: www.missva.nl