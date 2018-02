Veilige Groeneweg officieel in gebruik genomen

VEEN • Nu alle werkzaamheden erop zitten, heeft wethouder Pim Bouman woensdagmiddag officieel de Groeneweg in Veen in gebruik genomen.

Eind 2017 is het project voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Groeneweg in Veen volledig afgerond.

In het project zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Verbreding van het fietspad tussen de Wijksestraat en de Schmitzstraat; aanleg van middengeleiders ter hoogte van het dorpshuis; onderhoud aan het asfalt tussen Bagijnhof en komgrens; onderhoud bestrating aansluiting Schmitzstraat; aanleg duiker ter plaatse van de komgrens.