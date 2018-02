Goede actie: Werkendamse Anne (5) ruimt afval op

WERKENDAM • De 5-jarige Anne uit Werkendam ergerde zich zo aan het afval rondom het gemeentehuis dat de troep op haar initiatief is opgeruimd.

Anne zag dinsdagmorgen, toen zij met haar moeder naar school liep, een hoop troep liggen op de parkeerplaats. Na schooltijd hebben zij het, op Annes verzoek, samen opgeruimd en de foto laat de opbrengst zien.

Een goede actie, die tot nadenken stemt, laat oma Margot Braal, die de foto opstuurde, weten. "Maar die ook vragen oproept, zoals wie laat er zo'n troep achter in de openbare ruimte? Waarom niet in de afvalbak gegooid? Waarom wordt het na het weekend niet opgeruimd? Als Anne dit niet gedaan had, hoe lang was het er dan blijven liggen? Het is bekend dat waar rommel ligt altijd rommel bij komt. Laten we er met elkaar voor zorgen, dat de openbare ruimte ons aller verantwoordelijkheid is."