Bieb deelt Donald Ducks uit

HEUSDEN • Gezinnen met kinderen die gebruik maken van de voedselbank in de gemeente Heusden krijgen deze winter een gratis Donald Duck pocket.

Deze actie is ingezet door Cubiss en Bibliotheek Heusden, die de kinderen graag een leuk én nuttig extraatje cadeau doen. Door de Donald Duck te verspreiden via de voedselbank worden veel kinderen bereikt die mogelijk een taalachterstand hebben.

De actie in Heusden is onderdeel van een groter initiatief van Cubiss in Noord-Brabant en Limburg. Yvonne van den Berg, projectleider Versterken taalvaardigheid bij Cubiss, legt uit: "We weten dat kinderen die opgroeien met minder taalvaardige ouders het risico lopen om zelf laaggeletterd te worden. Dat willen we natuurlijk graag voorkomen. Door het verspreiden van deze Donald Ducks geven we iets extra's aan kinderen die het niet breed hebben. En hopelijk bevalt de Donald Duck zo goed, dat de kinderen in 2018 naar de bibliotheek komen om hem gratis te lenen."