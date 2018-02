Woningcorporaties partners in aanpak schulden

regio • Woningcorporaties Woonlinie, Woonservice Meander, Woonstichting Land van Altena, de drie gemeenten, Trema en Juvans hebben het convenant 'Vroeg Eropaf Altena' ondertekend, onderdeel van het armoedepact voor de regio.

Vooral de rol van de woningcorporaties in 'Vroeg Erop Af' is cruciaal. Bij het signaleren van huurachterstanden wordt niet gewacht tot de schuldenproblematiek uit de hand loopt, maar wordt al snel actie ondernomen. De corporaties nemen contact op met de huurders om navraag te doen naar het waarom en schakelen zo nodig maatschappelijk werk in. Ook de gemeenten hebben hun rol in de schuldhulpverlening.

Achter de voordeur

De Woudrichemse wethouder Paula Jorritsma vertelt dat gemeenten de corporaties daarin hard nodig hebben. "Corporaties komen achter de voordeur. Als zij al na twee maanden op de stoep staan met de vraag of er hulp nodig is, dan kunnen we grotere problemen voorkomen."

Margret van Wijk, directeur bij Woonlinie, beaamt de voordelen van die aanpak. "Als corporaties doen we al veel, maar bij woonuitval zien we steeds meer multiproblematiek van schulden, relatieproblemen, verslaving en soms psychische problemen. Als mensen psychisch niet in orde zijn, lukt het vaak niet meer om op orde te komen en steken ze soms ook hun kop in het zand. Schaamte of taalproblemen maken het soms nog moeilijker, mensen kloppen dan pas aan als de achterstand hoog is opgelopen. Huur wordt vaak als laatste betaald, maar mensen uit hun huis zetten kost veel geld en lost niets op. We willen liefst een sluitend systeem, zodat niemand buiten de boot valt."

Bij Woonlinie heeft vijf procent van de huurders problemen met het betalen van de huurpenningen. Daar zien ze ook een andere achtergrond bij de instroom van nieuwe huurders.

Marjolein Wildschut van Trema en Joep Verhoeven van Juvans zijn blij met de woningcorporaties als partners in de aanpak van schuldenproblematiek. "Het is goed om vooral preventief hulp te bieden, als je direct naar de mensen toe gaat kun je thuis kijken om te zien wat er mis gaat."

Uitgebreid

Verhoeven ziet het convenant het liefst nog uitgebreid met bijvoorbeeld energieleveranciers.

Projectleider van 'Vroeg Erop Af' is Sabrina Heunders, zij deed al ervaring op in Almere en Haarlemmermeer. "In het eerste jaar hebben we 70 procent van de mensen bereikt en kijken we vooral naar de vraag wat een gezin nodig heeft. Als alles weer betaald is, gaan we na een half jaar weer een keer op bezoek om te kijken of het hulp nog nodig is."

Hannie Visser-Kieboom