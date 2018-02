Eerste gasloze huurwoning van Woonlinie opgeleverd

WOUDRICHEM • De eerste gasloze, energieneutrale nieuwbouwhuurwoningen zijn dinsdagmorgen door Woonlinie opgeleverd.

Het gaat om de oplevering van tien gasloze en energieneutrale WATT-woningen in de Burgemeester Van Rijswijkstraat in Woudrichem.

Samen met de huurders en wethouder Izak Koedoot van de gemeente Woudrichem is dinsdag in één van de woningen de oplevering gevierd. De bewoners krijgen donderdag de sleutel van hun nieuwe huis.

Een WATT-woning wekt via de zonnepanelen op het dak net zoveel energie op als verbruikt wordt. Dit geldt voor bewoners met een gemiddeld verbruik en dat wordt berekend op basis van de grootte van de woning en het aantal mensen dat er woont.

Bewoners krijgen daarom een energiebundel per maand die op dat gemiddelde verbruik aansluit. Verbruikt de bewoner meer? Dan moeten ze via de energieleverancier bijbetalen. Wordt er minder verbruikt? Dan krijgen bewoners geld terug.

App

Het zogenaamde 'woongedrag' van bewoners is van grote invloed op het energieverbruik. Woonlinie monitort daarom alle installaties in de woning, het gebruik daarvan en deelt deze resultaten met de bewoners. Bewoners hebben toegang tot een app of online portaal waar zij hun verbruik kunnen inzien. Met die informatie kan nog beter gebruik gemaakt worden van de technische mogelijkheden van de woning, om energie en geld te besparen.

Het wonen in een WATT-woning vraagt van bewoners een andere manier van wonen dan zij wellicht voorheen gewend waren. Dat is voorafgaand aan de oplevering uitvoerig besproken met de huurders.

Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop een WAT- woning het beste geventileerd kan worden en hoe de monitoringstools werken. De komende periode blijft er veelvuldig contact met de bewoners; Woonlinie wil samen optrekken met de bewoners om een goed succes van dit eerste WATT-project te maken.

Bij een succesvolle proef, en dat moet het woongedrag van bewoners en de monitoring van de energieprestaties van de installaties de komende periode uit gaan wijzen, volgen meer WATT-nieuwbouwprojecten van Woonlinie.