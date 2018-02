De Stuiter speelt 'Ruben van Altena' in Historische Stadshaven

WOUDRICHEM • Toneelgroep De Stuiter speelt dit jaar 'Ruben van Altena' in de Historische Stadshaven van Woudrichem.

De kaartverkoop voor de voorstellingen in juni start in mei.

"Dit jaar zijn wij de samenwerking wederom aangegaan met regisseur en tekstschrijver Niek Dekker. Een beslissing waarvan we nu al zien dat dit de juiste is geweest. Niek schrijft het verhaal zelf, geïnspireerd door de film 'The Truman Show' en verweven met de historie van Altena", zo laat De Stuiter weten.

http://www.destuiter.nl