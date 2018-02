Kinderboekenschrijver brengt bezoek aan De Schans

SLEEUWIJK • Kinderboekenschrijver Peter Vervloed bracht maandag een bezoek aan VMBO de Schans in Sleeuwijk.

"Ik ben een leraar die schrijft en een schrijver die lesgeeft", zegt Peter Vervloed zelf. Dat was zo, maar inmiddels staat hij niet meer voor de klas. Verschillende dagen van de week schrijft Peter kinderboeken en geeft hij lezingen over zijn boeken. Dan staat hij soms toch weer voor een klas en komt de ervaring als leraar goed van pas.

Maandag was Peter op VMBO de Schans in Sleeuwijk. Hij vertelde over zijn boeken en bracht met zijn diverse instrumenten, zang en dans de bijzondere sferen in zijn boeken over op de brugklasleerlingen.