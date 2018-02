Geen Open Havendag in Werkendam dit jaar

WERKENDAM • Komende zomer wordt er geen Open Havendag gehouden in Werkendam.

Het grootste evenement in het Land van Heusden en Altena wordt iedere twee jaar gehouden en vond voor het laatst plaats in 2016. Het evenement rond de Werkendamse havens trok zo'n 20.000 bezoekers. De organisatie van de Havendag heeft besloten 2018 over te slaan en de volgende Havendag te houden in 2020.

Secretaris Marry Damen noemt meerdere redenen voor het cancelen van de Havendag. "Zowel voorzitter Dick Hovestadt als penningmeester Co Kieboom hebben te weinig tijd voor de organisatie, omdat ze druk zijn in hun eigen bedrijf. De organisatie vergt heel veel tijd en drijft toch op vrijwilligers."

Sponsoring

Ook de sponsoring door de bedrijven was nog niet rond. De Havendag wordt georganiseerd onder de paraplu van Werkendam Maritime Industries (WMI). "Bedrijven hebben ook het signaal afgegeven dat iedere twee jaar een Havendag teveel van hen vraagt", zo vertelt secretaris Damen. Zelf was ze eveneens voornemens afscheid te nemen, maar er is nog geen opvolger gevonden.

Komende donderdag 8 februari komt het havendagcomité bijeen. Het schrappen van de Havendag komt nog online, thans is de website tijdelijk uit de lucht.