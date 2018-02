Trema matchte Arie en Kees: een prima duo

SLEEUWIJK • Vrijwilligers en mantelzorgers. Onmisbaar. De vuisten die zij op elkaar stapelen, vóór en mét, tillen de ander een stapje omhoog.

Het cement dat de samenleving bij elkaar houdt. Zo worden vrijwilligers en mantelzorgers met regelmaat genoemd. En terecht: ze verzetten bergen werk en zijn onmisbaar voor de mensen waar zij omheen staan. Heel vaak wordt dat belangrijke werk in stilte verricht, bijna onzichtbaar. Trema vindt dat het werk dat dagelijks wordt verzet ook een beetje zichtbaar gemaakt mag worden. Om te laten zien wàt er wordt gedaan en hoe leuk dat is. En dat meer 'vuisten' altijd welkom zijn.

Aan de keukentafel van het echtpaar Baggerman in Sleeuwijk zitten Arie en Kees ontspannen te kletsen. Wat meteen opvalt is de warme band tussen de twee mannen. "We hebben nu een jaar of drie contact met elkaar", vertelt Werkendammer Kees Rozendaal.

Vaste waarde

Vrijwel wekelijks brengt hij de dinsdagmiddag door met de 82-jarige Arie Baggerman. "Dat is heel gezellig, een vaste waarde in mijn leven. Ik voel me ook altijd heel erg welkom. Het is bij ons nooit de vraag hoe we de middag door moeten komen."

Arie en zijn vrouw wonen zelfstandig, maar worden ondersteund door Buurtzorg. "Dat is zo ontstaan na een klusongelukje. Maar omdat ik al wat ouder ben en inmiddels slechter ter been, blijven zij nu komen voor onze algemene verzorging. Dankzij hen ben ik uiteindelijk ook in contact gekomen met Kees. Buurtzorg heeft aan Trema doorgegeven dat het goed is als iemand regelmatig vinger aan de pols zou kunnen houden. Maar ook dat ik het wel leuk zou vinden om in contact te komen met een gelijkgestemde, zeg maar."

Binnenvaart

Arie wordt gematcht met Kees en dat had haast niet beter uit kunnen pakken. De heren delen namelijk een schippersverleden. Arie heeft in zijn werkzame leven altijd gevaren op een tanker op de binnenvaart. Kees heeft in het verleden op de grote vaart gezeten. "Daarnaast heb ik veel gezeild en ken zo ook de binnenwateren goed. Dat maakt dat we veel raakvlakken hebben en samen het wel en wee van het schippersleven te lijf kunnen gaan", lachen Kees en Arie. "We hebben allebei iets meer gezien dan alleen ons eigen dorp."

De invulling van de dinsdagmiddag staat nooit van tevoren vast. "Als ik kom, bekijken we samen wat we gaan doen. Soms besteden we alleen een middag aan kletsen, over het varen, over de wereld. Om de zoveel tijd bakt Arie lekkere visjes, maar we kunnen met hetzelfde gemak de schuur induiken om wat te knutselen. Een vast gegeven is overigens wel dat we de middag altijd afsluiten met een biertje met iets lekkers erbij."

Arie vult Kees aan: "We scharrelen met elkaar van alles af. Gaan samen naar kringlopen, rommelmarkten of technische winkels. Ook waren we al eens in het Visserijmuseum, hebben we met elkaar gevaren en we willen nog eens een scheepswerf bezoeken. Soms doen Kees en ik wat klusjes in huis. Kees werkt ook voor De Klussendienst, dat is ook de reden dat onze wekelijkse afspraak soms niet door kan gaan."

De bezoeken van Kees aan Arie zijn gezellig, maar Kees houdt meteen een oogje in het zeil. Wanneer Arie vertelt over zijn evenwichtsstoornissen en het feit dat hij slecht ter been is, haakt Kees daar meteen op in. Hij vertelt over de mogelijkheid van een traplift en hoe makkelijk dat is: "Ik kom vanwege De Klussendienst wel eens bij mensen die zo'n lift hebben. Dan gebruik ik die hoor, reuze handig." Kees wijst Arie er ook op dat er vanuit de WMO het een en ander geregeld kan worden voor een dergelijke voorziening.

Scherp

Arie geniet van de middagen met Kees. "Ik blijf zo beter bij en ik hoor nog eens wat. Ik ben een liefhebber van lezen en tv kijken, maar dat heeft verder geen toegevoegde waarde. Als je dingen samen doet, houdt dat je scherp."

Kees ervaart het op dezelfde manier. "Nadat ik met pensioen ben gegaan kon ik me natuurlijk terugtrekken achter de geraniums, maar ja dat is ook zo wat. Ik was door mijn werk gewend om veel met mensen in contact te staan. Ik vond het leuk om dat in stand te houden. Bovendien ben ik van mening dat je met elkaar moet proberen om het plezierig te houden." Trema heeft een prima match gemaakt, vinden Arie en Kees. "Het is gewoon plezierig met elkaar."