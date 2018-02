CDA wil oplossing voor files Heusdense brug

REGIO • Statenlid Roland van Vugt heeft het provinciebestuur gevraagd om snel met een oplossing te komen voor de fileproblematiek bij de Heusdense brug.

De provinciale weg N267 bij de Heusdense brug is in toenemende mate een fileknelpunt geworden, constateert de CDA'er. "Inwoners en ondernemers die buiten Altena hun brood verdienen en 's avonds naar de warme piepers verlangen - en u weet: die zijn nergens zo lekker als in Altena - staan met knorrende maag steeds langer in de file. Het verkeer stroopt soms bij Oudheusden al op en de rotonde Kromme Nol zorgt ervoor dat de stroom auto's druppelsgewijs Altena binnen rijdt", schrijft Van Vugt aan het college van Gedeputeerde Staten.

Brabant laat inmiddels een onderzoek uitvoering naar de verkeersdoorstroming bij de Heusdense brug en Van Vugt hoopt dat de uitkomsten snel met de Provinciale Staten gedeeld worden. "Welke aanpak stelt u voor om het fileknelpunt bij de Heusdense brug duurzaam op te lossen? Op welke termijn verwacht u dat hiervoor de schop in de grond gaat?", stelt hij in schriftelijke vragen aan het college.

Veiligheid

En: "Ziet u vanwege de slechte en beperkte doorstroom nog veiligheidsrisico's voor de regio, bijvoorbeeld vanwege vaststaand verkeer op de brug en de daarmee gepaard gaande slechte doorstroom van de veiligheidsdiensten?"

Arno Bouman, CDA-raadslid in de gemeente Aalburg, dient overigens dezelfde vragen in bij het gemeentebestuur. "Deze kwestie is voornamelijk een provinciale aangelegenheid, maar het is goed dat het in Aalburg ook aangekaart wordt. Het is een signaal", zegt Van Vugt. Niet alleen de Heusdense burg vormt een knelpunt bij de toegang naar Altena, vervolgt hij. Ook de A27 en de provinciale weg N322 bij Andel zorgen voor problemen. "Bij de Heusdense brug is het alleen nog niet helemaal uit de hand gelopen, dus laten we daar nu wat aan doen."

Tom Oostra