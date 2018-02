Glasvezel voor buitengebied Altena: 'Superblij met 51,1 procent'

WOUDRICHEM • Het was nog even spannend, maar meer dan 50 procent van de huishoudens in het buitengebied heeft zich aangemeld voor de aanleg van glasvezel.

Het hoge woord kon er maandagmiddag dan eindelijk uit: het buitengebied van Altena krijgt een glasvezelaansluiting. 51,1 procent van de huishoudens heeft zich voor de 'magische datum' van 5 februari aangemeld, zodat de Maatschappij voor breedband in Brabant (Mabib) daadwerkelijk aan de slag kan.

Verjaardag

Directeur glasvezel buitengebied Piet Grootenboer kon op zijn verjaardag dus een mooi cadeautje uitdelen, maar gaf maandag tegelijkertijd aan dat het de laatste dagen nog wel spannend was geweest. Amper een week geleden stond de teller nog maar op 30 procent en dat liep gestaag door naar 46 procent.

"Het afgelopen weekend hebben we onderling nog veel contact gehad", aldus Grootenboer, die de samenwerking met de drie gemeenten en de ambassadeurs in het gebied roemt. "Dit is hét voorbeeld van een campagne die uitgeblonken heeft in samenwerking. Zonder die groep ambassadeurs was het ons niet gelukt."

Chantal de Schepper uit Hank was maandag een van de ambassadeurs die op het gemeentehuis in Woudrichem aanwezig was bij de onthulling van het percentage. Samen met de Aalburgse wethouder Wijnand van der Hoeven toonde zij de 51,1 aan de aanwezigen.

Centimeter voor centimeter

"Ik ben echt superblij met die 51,1 procent", zegt De Schepper enthousiast. "Centimeter voor centimeter hebben we dit binnen moeten slepen." Want de keuze voor glasvezel, toch een stap vooruit, is niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste oog lijkt.

In Woudrichem viel maandag de frase 'het vertrouwde KPN-gevoel'. "Veel mensen vinden het toch spannend als een dorpsgenoot ineens komt vertellen over glasvezel", legt De Schepper uit. "De techniek is wat anders, het is misschien wat duurder, qua organisatie is het wennen. We hebben echt de meest uiteenlopende vragen gehad. Bij sommige huizen ben ik wel vijf of zes keer langs geweest."

Geen marketingtrucje

Vandaar ook dat de laatste twintig procent pas in de laatste dagen werd binnen gehaald, een trend die Mabib ook bij andere glasvezelprojecten ziet. "Dat we vorige week nog op 30 procent zaten is zeker geen marketingtrucje", benadrukt Grootenboer.

Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt binnenkort post van Mabib, waarin de vervolgstappen worden uitgelegd. Aannemer Van Gelder Telecom verwacht dat dit voorjaar de eerste schop de grond in gaat. In totaal moet er ruim 500 kilometer gegraven worden. Eind dit jaar worden de aanlegwerkzaamheden afgerond en zal het buitengebied van Altena aangesloten zijn op glasvezel.

Tom Oostra