Valeska Remmers nieuwe eigenaar Tomboy

WIJK EN AALBURG • Tomboy Kinderkleding aan de Galerij 3a in Wijk en Aalburg heeft een nieuwe eigenaar.

Valeska Remmers, eigenaresse van het naastgelegen Heroes Herenmode, heeft de zaak van Michelle de Haan overgenomen.

"De kans om Tomboy over te nemen is voor mij op het goede moment gekomen", licht Valeska Remmers, misschien wel Aalburgs jongste onderneemster, toe. "Ik heb vijf jaar in de kinderkleding gewerkt. Ik heb het altijd leuk blijven vinden. En nu kreeg ik de kans het erbij te nemen. Tomboy sluit ook goed aan bij Heroes Mannenmode. Als de jongens uit de kinderkleding raken, hoeven ze net maar een andere deur te nemen", volgt er met een glimlach.

Passie

Voor Valeska Remmers is een kinderkledingzaak geen nieuwe wereld. Op haar twaalfde hielp ze al mee bij PimPamPoentje. "Het werken met mensen en kleding was toen al mijn grootste passie." Met haar 'echte werk' startte ze in 2014 aan Den Oudert met Heroes Herenmode, dat sinds november 2015 de deuren aan de Galerij 3 in Wijk en Aalburg opende. Met Heroes Mannenmode gaat het crescendo. "Het gaat heel goed. We groeien nog steeds."

Winkelen in de grote stad of online. Voor menig ondernemer de doodsteek. Valeska Remmers ziet het anders. "Ik heb het idee dat het winkelen in de stad minder wordt. Je bent er veel tijd mee kwijt, het is betaald parkeren en het lijkt meer de tendens te worden in de buurt kleding te kopen. Dichtbij, dus snel weer klaar."

Kennis van de klant

Kennis van de klant is ook een pre, vindt Valeska. "Ik hoor dikwijls: wat ik de vorige keer heb gekocht, moet ik weer hebben. De klant gaat ervan uit dat ik dat nog weet. Dat pak ik dan en als het ware binnen vijf minuten kan hij weer weg. Ze vertrouwen erop dat wat ik uit het rek haal goed is."

Valeska Remmers durft het wel aan om nu zelfs twee winkels te gaan leiden. Het blijven overigens twee aparte zaken. "Er verandert voorlopig weinig. Alleen de eigenaar is anders. Medewerkster Angeline van Brouwershaven blijft ook in Tomboy werkzaam. We gaan met Tomboy op dezelfde voet voort, ook met dezelfde merken. Ik heb er alle vertrouwen in. Als ik tips binnen krijg om iets te veranderen of aan te vullen, ga ik er mee aan de slag."

Donderdag heropent Tomboy de deuren. "Met de nieuwe collectie en talrijke aanbiedingen."

http://www.tomboykinderkleding.nl