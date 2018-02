Vier ton van provincie voor Fort Altena

WERKENDAM • Fort Altena in Werkendam heeft dit weekend officieel bericht gekregen dat het 400.000 euro restauratiesubsidie krijgt. In totaal krijgen tien Brabantse monumenten ruim drie miljoen euro van de provincie Noord-Brabant.

Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigde de beschikking dit weekeinde persoonlijk aan vertegenwoordigers van onder andere het Werkendamse fort.

Dolblij

"We zijn echt dolblij met deze subsidie. Daar kunnen we remise B helemaal mee restaureren", vertelt een enthousiaste Wessel Zonneveld. Hij is bouwcoördinator bij Brabants Landschap, eigenaar van het fort.

Stapje verder

De komende tijd gaat Brabants landschap de muren, dak, luiken en andere elementen van remise B restaureren. "Een complete casco-renovatie dus. Dat is ook echt nodig, want het gebouw is er slecht aan toe. Met dit onderdeel zijn we weer een stapje verder. Maar we zijn nog niet klaar", vertelt Zonneveld lachend.

De focus van de provincie bij het toekennen van bijdragen ligt op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant.