Progressief Altena gaat 'PArticipatiepenning' uitdelen

REGIO • Progressief Altena gaat in iedere kern van de nieuwe gemeente Altena een 'PArticipatiepenning' uitreiken.

Iemand kan de penning krijgen voor zijn of haar inzet voor de samenleving. Per kern wordt één persoon onderscheiden. De 'PArticipeerder' hoeft geen lid te zijn van Progressief Altena. "Omdat wij graag prettig samenleven, geven we aandacht aan de activiteiten en inspirerende mensen die hierop gericht zijn. Ook wij weten niet of dit tot een mooier Altena leidt, maar we hopen dat met de PArticipeerder wel", zegt de partij over haar beweegredenen.

"De PArticipatiepenning staat symbool voor al die optimistische mensen die maken dat we positief en prettig samen kunnen leven." Progressief Altena bezoekt de 21 kernen van de nieuwe gemeente Altena op alfabetische volgorde. De partij roept mensen op om PArticipeerders te nomineren. Aanmelden kan via de website, via Facebook of Twitter. De eerste uitreiking vindt plaats in de eerste week van maart in Almkerk.

http://www.progressiefaltena.nl