Henk Poelakker nieuwe voorzitter Aalburgse Cultuurraad

AALBURG • Het jaar 2018 is voor de Cultuurraad Aalburg begonnen met een wisseling van de wacht.

Joseph Pullens hanteerde lange tijd de voorzittershamer maar door een verhuizing naar Waalwijk heeft hij afscheid moeten nemen. Zijn opvolger is Henk Poelakker, de man die in zijn werkzame periode op diverse basisscholen in de regio gewerkt heeft, eerst als leerkracht en later als directeur.

De Cultuurraad beheert een pot geld met daarin enkele duizenden euro's en zij stelt zich ten doel om cultuur en kunst in de brede zin des woords te promoten en te stimuleren.

Te denken valt aan een schoolproject, een muziekuitvoering en het oprichten van een kunstwerk.

Onderbouwde verzoeken zijn van harte welkom. De formele procedure is te vinden op de website van de gemeente Aalburg.

http://www.aalburg.nl