Geldkiosk komt toch aan Anjelierstraat Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De locatie van de nieuwe geldkiosk van de Rabobank in Wijk en Aalburg blijft ongewijzigd.

Dinsdagavond heeft de Aalburgse gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de kiosk geplaatst wordt nabij de vijver aan de Anjelierstraat.

Volgens wethouder Wijnand van der Hoeven hebben zowel de ondernemers op de Markt als de omwonenden uiteindelijk vrede met deze locatie. Deze partijen hadden eerder om verschillende redenen gepleit voor een andere plek van de geldkiosk, maar Van der Hoeven had toen al aangegeven dat hij niet zomaar een andere optie uit de hoge hoed kan toveren.

Bovendien had de wethouder al naar andere locaties gekeken, maar die bleken niet geschikt. "De omwonenden begrijpen dat dit voor hun second best is", aldus Van der Hoeven, die de afgelopen week ook gesprekken voerde met de Rabobank.

Die is bereid om de openingstijden van de geldkiosk te beperken om overlast te voorkomen - ook nu is de pinautomaat tussen 23:00 uur en 7:00 uur gesloten - en om het bouwwerk op een goede manier in te passen in de omgeving. Bij dit proces worden ook de ondernemers en de bewoners van de appartementen aan de Markt gehoord.

Op aandringen van Shah Sheikkariem van AltenaLokaal zegde de wethouder toe dat de afspraken met de bank formeel worden vastgelegd.