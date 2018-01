In juli 2016 ontstond er, als gevolg van een wensvraag, een zeer warm contact tussen WensAmbulance Brabant en Holland Casino Eindhoven. Dit contact leidde er toe dat Holland Casino Eindhoven besloot om donaties en het zg. gevonden geld van haar gasten in 2017 te verzamelen en ter beschikking te stellen aan WensAmbulance Brabant.

Tijdens een bezoek aan Holland Casino Eindhoven vandaag namen Rieky Fabrie-Bongers en Barry van Brakel uit handen van Jo Schmitz de cheque ter waarde van € 4.000,- namens WensAmbulance Brabant in ontvangst. Beiden waren compleet overdonderd. "Dit is absoluut fantastisch voor onze organisatie en de wensen die we hiermee in vervulling kunnen laten gaan. Wij zijn de gasten van Holland Casino Eindhoven enorm dankbaar." aldus Barry van Brakel.

Over Holland Casino

Holland Casino brengt het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken. Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gasten één van de veertien vestigingen van Holland Casino. Een uniek aanbod van spel in een veilige en betrouwbare omgeving staat centraal. Holland Casino is wereldwijd toonaangevend op het gebied van veilig en verantwoord spelen. In samenwerking met verslavingszorg heeft Holland Casino het Preventiebeleid Kansspelen ontwikkeld. Het kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. De speelautomaten in Holland Casino hebben gemiddeld een uitkeringspercentage van ongeveer 92% (de wettelijke norm is 80%). Bij een tafelspel als Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. Meer informatie is beschikbaar op de website of volg Holland Casino Eindhoven op Facebook.

Over WensAmbulance Brabant

Stichting WensAmbulance Brabant is in juni 2011 opgericht door twee gepensioneerde medewerkers van Ambulancezorg Brabant-Zuidoost. "Tijdens de ambulancehulpverlening loop je er wel eens tegen aan dat je wat meer zou willen kunnen doen voor de terminale patiënt. Er zijn nog teveel patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben afgesloten", aldus oprichters Frans van Gerven en Giel van Genugten. Zo ontstond het idee om een stichting op te richten die terminaal zieke mensen nog één keer kosteloos en belangeloos naar hun favoriete plek vervoert en begeleidt. Voor meer informatie: www.wensambulancebrabant.nl.