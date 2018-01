Eerste paal oude Es de grond in

SLEEUWIJK • Waar voorheen o.a. Albert Heijn, autobedrijf Van Andel en firma Molhoek gevestigd waren is dinsdag de eerste paal voor de nieuwe invulling van het terrein van de oude Es in Sleeuwijk de grond in gegaan.

Door Alm Projectontwikkeling en Almbouw worden in eigen ontwikkeling en in opdracht 22 woningen gebouw in drie fases. De eerste fase is dinsdag officieel gestart.

In het bijzijn van belangstellenden en belanghebbenden is dit gevierd. Onder andere de kopers van de eerste fase - in totaal drie seniorenwoningen -, de gemeente Werkendam, de architect en mensen van Almbouw waren hierbij aanwezig.

Bijzonder

Directeur René Mooy van Almbouw noemde in zijn toespraak de samenwerking tussen de verschillende partijen bijzonder. Dit omdat de ontwikkelaars en de gemeente vooraf veel energie en zorg hebben gestoken om tot een zo goed mogelijke invulling te komen.

"Hierbij is oog geweest voor de omgeving, de veiligheid van de school, het parkeren en de ruimtelijke en groene invulling van deze nieuwe buurt. Het samenwerken heeft hierbij geleid dat het project zo duurzaam mogelijk kan worden uitgevoerd, mede doordat veel acties door de partijen gecombineerd uitgevoerd kunnen gaan worden. Minder kraanmomenten, minder transportacties, één bouwplaats en gescheiden afvalafvoer. Bouwen is onvermijdelijk, maar we doen het zo duurzaam mogelijk", aldus Mooy.

Het project aan de oude Es bestaat uit de eerste fase met drie seniorenwoningen (opdrachtgever Alm Projectontwikkeling, alles verkocht); de tweede fase met elf gezinswoningen (opdrachtgever Bouwlinie, alles verkocht); de derde fase: vier gezinswoningen en vier twee-onder-een-kapwoningen (opdrachtgever Werbra Beheer, zes verkocht en twee onder voorbehoud).

Door Amvest wordt naast deze fases ook een woon- en zorggebouw opgericht op het terrein. Dit zal gelijk lopen met de andere fases.

Het geheel word in fases opgeleverd, waarbij een gedeelte in 2018 en de rest begin 2019.