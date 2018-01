Komst van glasvezel in Altena ligt op koers

REGIO • Met nog minder dan een week te gaan heeft ruim 30 procent van de huishoudens in het buitengebied van Altena zich aangemeld voor een glasvezelverbinding.

En daarmee ligt de Maatschappij voor breedband in Brabant (Mabib) op koers, laat woordvoerder Nadine Schenau weten. "Ten opzichte van eerdere vraagbundelingen - we hebben er zo'n vijftien gedaan en die zijn allemaal succesvol gebleken - zitten we goed. We zien deze trend eigenlijk altijd, mensen wachten tot het laatste moment om zich aan te melden." Dat aanmelden moet vóór aanstaande maandag 5 februari gebeuren.

Als minimaal 50 procent van de ongeveer 2650 adressen in het buitengebied én de kleine kernen zonder coax- of glasvezelaansluiting in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem binnengehaald wordt, gaat Mabib daadwerkelijk over tot de aanleg van de snelle internetverbinding.

"In Altena hebben we bewust gekozen om de mensen eerst goed te informeren en pas in de laatste weken die nadruk te leggen op het aanmelden."

Laatste kanskaart

Zo valt bij iedereen deze week nog een 'laatste kanskaart' op de mat, verschijnen advertenties in de media en zijn er nog aanmeldavonden, georganiseerd door de ambassadeurs.

"Die ambassadeurs zijn ontzettend belangrijk voor ons. We hebben in Altena een hele enthousiaste groep van zo'n 40 mensen en daar zijn we heel erg blij mee. Mensen nemen toch eerder wat aan van een buurman dan van een commerciële partij als Mabib. Bovendien willen wij onafhankelijk blijven en ons bijvoorbeeld niet bemoeien met de keuze voor een internetaanbieder", legt Schenau uit.

Vorige week kregen potentiële aanmelders overigens nog een brief namens de drie wethouders in de bus en ook deze laatste dagen zullen de gemeenten de campagne ondersteunen. Met als doel dat maandag die 50 procent gehaald is. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan halen, maar we zijn er nog niet", benadrukt Schenau. "Als je glasvezel wil, is dit je kans. Die 50 procent is de enige voorwaarde die Mabib stelt. Halen we dat niet, dan zullen we ook geen netwerk aanleggen. Het is nu of nooit."

Tom Oostra