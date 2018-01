Perenlaantje op het Schapendamravelijn in Woudrichem

WOUDRICHEM • Nu de bomenrij essen rond korenmolen Nooit Gedacht is gekapt voor meer windvang, wil Woerkumer Weelde haar bomenplan uitvoeren. Zaterdag 3 februari om 13:30 uur worden de eerste fruitbomen in de vesting geplant.

"Stel je eens de zee van bloesem voor als in de Koepoortstraat, maar dan op de ravelijnen van de vesting. Met in het najaar een oogstfeest van appels, peren, pruimen en noten", zo beschrijft Goof van Vliet van Woerkumer Weelde zijn droom.

Crowdfunding

Het blijft niet bij dromen alleen, inwoners van de vesting brachten via crowdfunding een bedrag van 1000 euro bijeen voor de nieuwe fruitbomen. Woerkumer Weelde zet zich al langer in voor een grotere soortenrijkdom op de wallen van de vesting. Al eerder plantten de vrijwilligers zo'n 5000 bolletjes stinzenplanten op de stadswallen.

In overleg met Brabants Landschap zijn bomen gekozen die het beste passen in de vesting. Brabants Landschap snoeide in 2017 in het Almbos oude fruitbomen en plantte 140 nieuwe bomen. Ook de Agrarische Natuurvereniging zette zich jaren in voor de herintroductie van streekeigen hoogstamfruitbomen zoals de Roem van Altena en de Kilse suikerpeer.

Bomen op de ravelijnen van de vesting zijn niet nieuw. Op een luchtfoto van de vesting uit de jaren dertig van de vorige eeuw is te zien dat destijds ook al bomen stonden op het Koepoortravelijn. Daar worden zaterdag appelbomen en een notenboom geplant. Op het Schapendamravelijn komt een perenlaantje.

Het jaarlijkse snoeien van de bomen komt voor rekening van de snoeibrigade in Altena en de Liniewerkers van Brabants Landschap.

Hennep en hop

Woerkumer Weelde heeft ook nog plannen voor graanakkertjes bij de korenmolen, hennep en vlas voor touw in het Visserijmuseum en hop voor het Woerkumer bier. Onderaan de wal zouden meidoorns kunnen worden geplant. Meer info over Woerkumer Weelde bij Goof van Vliet (06-28703838) of Emiel Versluis (06-517911 85).

Hannie Visser-Kieboom