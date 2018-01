Theo Koekkoek staat op stoere boerenkalender

ALMKERK • Het CDA in de provincie Noord-Brabant heeft maandag een kalender met stoere, Brabantse boeren gepresenteerd.

Boer Theo Koekkoek uit Almkerk is ook terug te vinden op de kalender.

"Ik vond het op zich wel grappig om te doen", lacht akkerbouwer en pluimveehouder Theo. "Het initiatief is leuk bedacht en het zet boeren in een positief daglicht. Als ik de kans krijg om het boerenbedrijf op een leuke manier onder de aandacht te brengen, dan doe ik dat graag. En dit is zeker een ludieke manier." De maand mei is de positie die de foto en, belangrijker, het verhaal van boer Theo Koekkoek hebben gekregen.

Een jaar geleden kondigde het CDA aan twaalf Brabantse boeren te willen portretteren, die elk een stoer boerenverhaal belichamen. Uit de vele en uiteenlopende aanmeldingen die volgden koos het CDA twaalf boeren uit, die eerder deze maand op de foto gingen en hun stoere verhaal lieten optekenen. Het eindresultaat is een kalender die via het CDA verkrijgbaar is.

Mooie verhalen

Statenlid Roland van Vugt, die aan Theo Koekkoek vroeg of hij mee wilde werken: "Er zijn in Brabant veel mooie verhalen te vertellen uit de agrarische sector. Ook in Altena. Over boeren die lef hebben, die iets doen wat anderen niet doen, die werken aan duurzaamheid en innovatie. Achter elke foto die gemaakt is, zit een bijzonder verhaal. Boer Theo uit Altena geeft zijn verhaal prijs via deze kalender." Van Vugt voegt er aan toe dat de stoere boerenkalender een knipoog is naar de bekende boerinnenkalender.

Andere verhalen die op de kalender zijn terug te vinden zijn die van bijvoorbeeld boer Paul. Hij werkte tot drie jaar geleden als marketeer, maar gaf die carrière op om met zijn vrouw het boerenbedrijf van haar oom over te nemen.

Een gedurfde stap, zeker in deze tijd, die Paul een plek op de novemberpagina van de kalender bezorgde. Maar ook boer Ad komt aan het woord. Hij boert biologisch en werkt samen met natuurorganisatie Brabants Landschap om mens, dier en omgeving het beste van het beste te geven.