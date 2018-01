Almkerk terug naar jaren 60

ALMKERK • In 1963 is er over het leven en wonen in Almkerk een dorpsfilm gemaakt, voor die tijd een bijzondere gebeurtenis. Naar aanleiding van de succesvolle presentatie van een nieuwe dorpsfilm in 2016 is bij Dorpsraad Almkerk ontstaan om de oude film uit de mottenballen te halen en deze te vertonen in servicebioscoop Hollywoud en Altenahove in Almkerk.

De film laat een mooi beeld zien van het leven en wonen in 1963. Rondom de vertoning van de film komt er nog een mini-markt met attributen en foto's en er komen enkele Almkerkers aan het woord die iets vertellen over de jaren zestig.

De film wordt dinsdagmiddag 20 maart in Altenahove vertoond voor de ouderen. Op donderdagavond 22 maart kunnen overige belangstellenden terecht in Hollywoud.

Materiaal gezocht

Dorpsraad Almkerk is op zoek naar materiaal uit die periode. Dat kunnen foto's zijn, krantenknipsels, verzamelingen, huishoudelijke artikelen, shirtjes die verenigingen toen droegen, filmpjes, anekdotes, enzovoort. Alles is welkom.

Daarvoor kan contact opgenomen worden met Zeger van der Stelt (zeger@vandersteltalmkerk.nl of 0183-400169) of met Kees Noorloos (k.noorloos@planet.nl of 0183-401413).