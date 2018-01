Fabian Franciscus is een cabaretier met een missie. In zijn laatste 'viral video' op Facebook heeft hij het uitgebreid over zijn autisme. Hij beschrijft op een hilarische manier hoe dat hem soms in verwarrende situaties brengt. "Hoewel mensen op deze manier om het onderwerp kunnen lachen zit er wel een serieuze laag onder die ik naar voren wil brengen.

"Mijn show gaat natuurlijk niet alleen over dat autisme, maar het is wel een belangrijk deel van me. Het feit is wel dat ik er een heel eigen blik op de wereld door heb.

Ondanks dat sommige dingen voor mij wat absurder kunnen overkomen dan voor de meeste mensen denk ik dat veel mensen zich zullen herkennen in mijn show. Maar los van dat wil ik mijn bezoekers vooral een avond lachen bezorgen, het liefst keihard als dat moet. Want lachen betekent acceptatie en door acceptatie kon ik mijn eigen kracht vinden. Dat delen is toch een mooi streven?

De voorstelling vindt plaats op dinsdag 13 februari om 20:30 uur in theater Peeriscoop. Onze foyer zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 17,50 inclusief een consumptie. Reserveren via: www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u bellen tot 9 februari met 0909-5010581 toets 4.