Meerdere scenario's voor gymzaal Tulpstraat

WIJK EN AALBURG • De Aalburgse gemeenteraad besluit in mei wat er gaat gebeuren met de gymzaal aan de Tulpstraat in Wijk en Aalburg.

In eerste instantie had het college bedacht om de gymzaal vanwege de hoge onderhoudskosten te sluiten en de gebruikers onder te brengen in d'Alburcht. O.a. de Henri Dunantschool en gymvereniging WIK kwamen daarop in het geweer en wethouder Arie van Loon besloot toen om nog eens beter naar zijn voorstel te kijken.

Dinsdagavond werd tijdens een presentatie aan de gemeenteraad duidelijk dat sluiting van de gymzaal alsnog mogelijk is, maar dat de gemeente ook renovatie of toch onderhoud van de gymzaal voor de komende tien jaar overweegt.

Uit aanvullend onderzoek blijkt wel dat het bedrag voor het meerjarenonderhoud nagenoeg hetzelfde is als in eerdere berekeningen van het college, namelijk 490.000 euro.

Ook nieuwbouw behoort tot de toekomstscenario's. De kosten daarvan zijn geraamd op een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Verkoop

Een vijfde optie is verkoop van de gymzaal. De gemeente laat het gebouw taxeren, aangezien twee partijen interesse hebben getoond. De waarde is nog niet bekend, net als de kosten voor een mogelijke renovatie. Ook wordt nog onderzocht of het speellokaal dat de kleuters van de Henri Dunantschool nu hebben in de gymzaal ondergebracht kan worden in de school zelf.

Het gemeentebestuur staat bovendien open voor andere mogelijkheden. Begin januari voerde het college al een eerste gesprek met de gebruikers van de gymzaal over de toekomst en in februari volgt een tweede gesprek. Uiteindelijk moet dat leiden tot een raadsvoorstel, waar de gemeenteraad in mei een besluit over neemt.

Uit de presentatie bleek dinsdag nog maar eens dat de gymzaal sterk verouderd is. De zaal is te klein, er is slechte ventilatie en de kleedruimte is sober. Ook zijn de ringen afgekeurd en die mogen van het gemeentebestuur voorlopig niet gebruikt worden.

Scheurvorming

Ook is er sprake van scheurvorming in de muren van de gymzaal, maar volgens een expert vormt dat geen gevaar voor de constructie. Dit voorjaar wordt gekeken of de scheur groter is geworden.

Dat de gymzaal gedateerd is wil overigens niet zeggen dat er geen gebruik gemaakt van kan worden, klonk dinsdag tijdens de presentatie.

Tom Oostra