Ook apotheek mogelijk naar d'Alburcht

WIJK EN AALBURG • Naast de huisartsen krijgen straks ook een apotheek, een fysiotherapiepraktijk en buurtzorg mogelijk onderdak in d'Alburcht.

De plannen voor deze inrichting van het toekomstige medisch centrum in d'Alburcht werden dinsdagavond aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De huisartsen, apotheek, fysiotherapeut en buurtzorg worden ondergebracht in wat nu het zalengedeelte is van het multifunctioneel centrum aan de Perzikstraat en voor de komst van de apotheek moet iets buiten de contouren van het gebouw gebouwd worden, zodat extra ruimte ontstaat.

Ook komt er een extra verdieping op het apotheekgedeelte, voor kantoren en een kantine.

Emmertjes

Wethouder Arie van Loon wil doorpakken met de totstandkoming van het medisch centrum, zei hij dinsdag. "De huisartsen kunnen niet langer wachten. Als het regent vangen ze nu op de locatie in de Tulpstraat het water op met emmertjes." Bovendien wordt het volgens de wethouder met het aantrekken van de bouw een 'uitdaging' om het plan tijdig en binnen de kosten aan te besteden en uit te laten voeren.

De bedoeling is dat er rond de zomer gestart wordt met de bouw. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019.

Zalenfunctie

Ondertussen trekt het college meer tijd uit voor de inrichting van het zalencentrum in d'Alburcht. Tijdens de behandeling van de begroting presenteerden de coalitiepartijen een plan om hier een zalenfunctie te realiseren of in ieder geval te behouden. Bubeclu zou daarom mogelijk worden verkocht.

Nu d'Alburcht sinds ongeveer een week een nieuw stichtingsbestuur wil de wethouder het de kans geven om goed na te denken over hoe het zalencentrum moet worden verdeeld. Het raadsvoorstel daarover wordt in juni of in juli verwacht.

Tegelijkertijd wordt er nog gekeken naar extra opslag- en kleedruimte voor de sporthal, verbetering van de akoestiek en duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen en een warmtepomp.

Tom Oostra