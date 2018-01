Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia Steele in Fifty Shades Freed, gebaseerd op het derde boek (Vijftig Tinten Vrij) van de bestselling boekenreeks van E.L. James. Het nieuwste deel gaat verder waar de succesvolle films uit 2015 en 2017 ophielden.

De "Fifty Shades" boeken zijn in 52 verschillende talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 90 miljoen boeken verkocht. In Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht.

Fifty Shades Freed is net als Fifty Shades Darker geregisseerd door James Foley (Fear, House of Cards) en geproduceerd door Michael De Luca, Dana Brunetti, Marcus Viscidi, en de schrijfster van de boeken, E.L. James. Het scenario is geschreven door Niall Leonard.

Fifty Shades Freed is vanaf woensdag 7 februari a.s. overal te zien in de bioscoop, waaronder speciale Ladies Night vertoningen.

