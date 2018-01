Nieuwe hoogwatergolf: extra dijkinspecties Waterschap Rivierenland

REGIO • Het water op de Rijn, de Lek en de Waal stijgt weer. De piek wordt verwacht op zaterdag 27 januari. De waterstand blijft naar verwachting wel lager dan begin januari.

Waterschap Rivierenland Zorgt vanaf dinsdag voor extra dijkinspecties langs de Waal tussen de Duitse grens en Gorinchem. De daarvoor bestemde buitenpolders zullen opnieuw vollopen met water.

Coupures in het rivierengebied blijven vooralsnog open. Wel is het mogelijk dat de coupures van de Lage markt in Nijmegen en de Waterpoort in Woudrichem later deze week worden gesloten. Dit is afhankelijk van de stijging van het water. Het waterschap volgt dit.