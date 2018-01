Nelly Troost-Kilwinger onderscheiden voor moedige reddingsactie

ANDEL • De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (MRD) heeft dinsdag in zwembad AquaAltena een heel bijzondere oorkonde uitgereikt aan Nelly Troost-Kilwinger.

Ze werd op deze manier onderscheiden voor een zeer moedige redding van een jonge zwemmer, die op 2 juli 1969 bij het derde strandje van Woudrichem in moeilijkheden kwam in de draaikolken bij de derde krib.

De geslaagde redding heeft echter ook een heel verdrietige kant, want het broertje van de jongen die de jonge Nelly Kilwinger heeft kunnen redden, kwam om in de draaikolken. Een jonger broertje is het gelukt zelf uit de moeilijkheden te komen.

Wethouder Renze Bergsma was dinsdag aanwezig bij de uitreiking in AquaAltena, waar Nelly Troost-Kilwinger, inmiddels 66 jaar, elke week komt zwemmen. Het was een verrassing voor haar dat de MRD haar alsnog heeft onderscheiden. Pas onlangs werd het bestaan van de maatschappij bekend bij de familie en toen pas is de redding gemeld bij de MRD.