Sleeuwijker (67) komt om bij ongeval in België

SLEEUWIJK/WERKENDAM • Een 67-jarige man uit Sleeuwijk is maandagavond om het leven gekomen toen een stomdronken Belgische automobilist een tankstation in reed op de snelweg E40 bij Gent.

De Sleeuwijker stond samen met twee Nederlandse collega's koffie te drinken toen het ongeluk gebeurd. Het drietal had in Engeland gewerkt aan een project en was op de weg terug, zegt een woordvoerder van Terracon Funderingstechniek in Werkendam, waar de Sleeuwijker al 50 jaar werkzaam was.

Directeur Sikko Doornbos vertelt dat het nieuws hard is aangekomen bij hem en alle collega's. "Hij was al 50 jaar aan het bedrijf verbonden, iedereen kent hem. Hij was een topper op zijn vakgebied, toonde altijd veel inzet en was heel vastberaden en gedreven. Hij heeft altijd met zwaar materieel gewerkt en daarbij is nooit wat gebeurd. En dan raak je bij zo'n bizar ongeval betrokken als je koffie staat te drinken. Heel heftig."

Doornbos is dinsdag druk bezig om alle pers te woord te staan en het personeel in te lichten. "We zijn aan het werk van Friesland tot Zeeland, dus dat gebeurt allemaal op afstand. Vanochtend heb ik wel het kantoorpersoneel hier bijeen gehad om hen het nieuws te vertellen en dan komen er natuurlijk emoties los."

Los van het verdriet, is er ook woede. "De dader had zoveel gedronken dat hij niet eens meteen verhoord kon worden. Daar ben ik heel kwaad over. Dit was een onnodig ongeluk", zegt Doornbos.