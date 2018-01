GIESSEN • Wilt u binnenkort uw plafond vervangen, omdat het scheuren of vlekken vertoond? Of gewoon omdat het niet meer bij de inrichting past? Een veelzijdig plafond van Plameco, indien gewenst met geïntegreerde verlichting, geeft iedere ruimte een volledig nieuwe uitstraling.

Onderhoudsvrij

Plameco plafonds zijn vervaardigd uit hoogwaardige kunststof en in meer dan 100 kleuren en varianten verkrijgbaar, met of zonder ornamenten. Daardoor passen ze bij iedere inrichting, of dat nu klassiek of juist heel modern is. Sfeervolle accenten kunnen aangebracht worden met compleet geïnstalleerde verlichting naar keuze.

In slechts één dag

Het plafond kan binnen een dag gemonteerd worden, zonder dat de kamer uitgeruimd hoeft te worden. Verdere voordelen van deze designplafonds zijn de eigenschappen van de materialen, want Plameco plafonds zijn hygiënisch, stofdicht, antistatisch en onderhoudsvriendelijk.

Voor elke ruimte

Belangrijk om te weten is dat de plafonds tevens zeer geschikt zijn om in keukens en badkamers ingebouwd te worden, omdat ze schimmelwerend, algen- en bacterievrij zijn. Daarnaast is het materiaal ongevoelig voor hitte, kou, vocht en droogte. Door de vele toepassingsmogelijkheden zijn Plameco plafonds een ideale langdurige oplossing voor elke ruimte.

Verlichting

Licht speelt een grote rol als inrichtingselement. Wie de lichtverhoudingen, donkere hoeken uitlichten of sommige elementen van de kamer in de spotlight wil zetten, kan dit ideaal met verlichtingspots bereiken. Deze spots kunt u samen met een flexibel spanplafond achteraf aanbrengen; het spanplafond draagt er tevens aan bij de ruimte nog lichter en vriendelijker te laten uitzien.

Open Dagen

Kom naar de Open Dagen, Plameco Giessen nodigt u uit om aanstaande vrijdag en zaterdag zelf een kijkje te komen nemen aan de Distributiestraat 59 in Giessen. De koffie staat klaar!