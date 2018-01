Open dag bij Da Vinci College

WIJK EN AALBURG • Het Da Vinci College in Wijk en Aalburg houdt vrijdag 26 januari een open dag van 15:00 tot 20:00 uur voor iedereen die kennis wil maken met het mbo.

Welke opleidingen zijn er, wat zijn de kansen op werk en welke stages lopen studenten? Antwoord op deze en nog veel meer worden gegeven tijdens de open dag in een persoonlijk gesprek. Geïnteresseerden kunnen daarnaast de sfeer van de school proeven en een rondleiding krijgen door het gebouw.

In Wijk en Aalburg biedt het Da Vinci College, onder andere in samenwerking met het Willem van Oranje College, opleidingen aan in secretariële/ administratieve beroepen, retail en in de bouw-, metaal- en elektrotechniek. Vele opleidingen zijn ook geschikt voor wie al werkt en één dag per week wil bij- of omscholen. B

lijkt de ene variant beter bij een student te passen dan de andere, dan is overstappen heel gemakkelijk. Nieuw is de praktijkschool van Tibo-Veen op industrieterrein Veensesteeg. Sinds eind 2017 kunnen techniekstudenten van het Da Vinci College hier aan de slag met onder meer zonnecollectoren.

http://ww.davinci.nl/wijkenaalburg