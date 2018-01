Maaswaarden zoekt vrijwilligers

ANDEL/WIJK EN AALBURG • Zorgplein Maaswaarden is op zoek naar vrijwilligers.

Onder Zorgplein Maaswaarden valt locatie De Notenhoff in Andel en locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg. In beide huizen zijn veel vrijwilligers actief. Er is een diversiteit aan taken die vrijwilligers kunnen doen. Samen met de medewerkers zorgen vrijwilligers voor bewoners. Vrijwilligers zijn bij Zorgplein Maaswaarden de slagroom op het toetje. Op dit moment zoekt de organisatie vrijwilligers die het leuk vinden om in de ochtenduren te assisteren bij het ontbijt, van 7:30 tot 10:30 uur.

Dit is bij Zorgplein Maaswaarden een 'vrijwilligers plus' taak en men ontvangt hiervoor een kleine onkostenvergoeding. Op dit moment wordt voor De Notenhoff gezocht naar mensen die op maandag en donderdag op afdeling de Zwarte Zwaan kunnen helpen. Dit is een afdeling waar ouderen met dementie verblijven. Op zondag kan de somatische afdeling De Rib nog hulp gebruiken.

Voor aanmelden of informatie: Bert Noorloos, medewerker PR & Activiteiten, 0416-698400 of b.noorloos@maaswaarden.nl.